جندي بمعسكر سديه تيمان: لا يوجد أي ضابط يدير الحدث وفقدنا السيطرة

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" عن جندي إسرائيلي يخدم بمعسكر سديه تيمان قوله، إنه "لا يوجد أي ضابط يدير الحدث وقد فقدنا السيطرة" وأنه لا يوجد قوات أمن يمكنها التعامل مع المتظاهرين.

كما قالت هآرتس إن معطيات للجيش أظهرت إجراء تحقيق مع جنود في 48 حالة استشهاد فلسطينيين أغلبهم أسرى اعتقلوا من غزة.

وأضافت أن 36 من الوفيات الجاري التحقيق بشأنها كانت في معسكر سديه تيمان.

كانت القناة 12 نقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قوله، إن اقتحام قاعدة سدي تيمان حادث خطير جدا ومخالف للقانون.

وأضافت القناة، أن اقتحام القاعدة يعرض أمن الدولة للخطر ونعمل على استعادة النظام هناك.