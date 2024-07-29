لابيد: اختراق "سدي تيمان" جريمة حقيرة وخطيرة

وكالات

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد إن اختراق قاعدة "سدي تيمان" جريمة "حقيرة وخطيرة من أعضاء الكنيست الذين يضعفون ويفككون الجيش والدولة".

وأضاف أن "السياسيين الذين تخلوا عن الأسرى والأمن ودمروا المجتمع الإسرائيلي هم الآن يدمرون تسلسل القيادة".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق إن صدامات بين المحتجين في سدي تيمان وبين ضباط يحاولون إخراجهم من المعسكر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محتجين إسرائيليين اقتحموا القاعدة بعد التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى.