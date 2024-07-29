إعلان

BBC

لابيد: اختراق "سدي تيمان" جريمة حقيرة وخطيرة

04:36 م الإثنين 29 يوليه 2024

يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد إن اختراق قاعدة "سدي تيمان" جريمة "حقيرة وخطيرة من أعضاء الكنيست الذين يضعفون ويفككون الجيش والدولة".

وأضاف أن "السياسيين الذين تخلوا عن الأسرى والأمن ودمروا المجتمع الإسرائيلي هم الآن يدمرون تسلسل القيادة".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق إن صدامات بين المحتجين في سدي تيمان وبين ضباط يحاولون إخراجهم من المعسكر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محتجين إسرائيليين اقتحموا القاعدة بعد التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى.

يائير لبيد سدي تيمان الكنيسة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بمدى 10 كيلومترات.. إسرائيل توقع صفقة قذائف "آيرون ستينج" الموجهة بـ"الجي بي إس"

إعلان

إعلان

* صدمة.. الأولمبية تنشر جدول مباريات اليوم وتوقعات هزائم لاعبي مصر (صورة)
* ترشيد الدعم.. ماذا يريد صندوق النقد الدولي من مصر لصرف شرائح القرض؟
* مصدر بهيئة الدواء: انفراجة في "أزمة النواقص".. وهذا موعد حلها نهائياً