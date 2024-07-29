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BBC

نشطاء موالون للقضية الفلسطينية يشوهون القصر الملكي في أمستردام

04:04 م الإثنين 29 يوليه 2024

القصر الملكي في أمستردام

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أمستردام - (د ب أ)

جرى تشويه القصر الملكي في أمستردام بالطلاء الأحمر بعد منتصف ليل الاثنين، وذلك حسبما أعلن نشطاء موالون للفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن رؤية بقع حمراء كبيرة على أحد جدران القصر الذي يقع في وسط العاصمة الهولندية، بالإضافة إلى كلمة "انتفاضة" بالعربية في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكتبت مجموعة حركة فلسطين أمستردام على منصة انستجرام اليوم الاثنين أن التصرف يهدف لإرسال "رسالة للحكومة الهولندية".

ويرمز الطلاء الأحمر "لدماء الفلسطينيين الذي يسيل عبر شوارع غزة حاليا".

ويتهم النشطاء الحكومة الهولندية بدعم "الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني واحتلال فلسطين".

ولا يستخدم القصر الملكي في أمستردام إلا للأغراض الشرفية وتعيش العائلة الملكية أغلب الوقت في لاهاي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشوه فيها المتظاهرون الموالون لفلسطين المباني العامة في أمستردام. وفي نوفمبر، جرى تشويه متحف ريكس ومتحف فان جوخ.

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