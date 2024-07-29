العراق: إطلاق أعمال توسيع محطات كهربائية بالتعاون مع سيمنس الألمانية

بغداد - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروعي توسعة محطتي غاز الحيدرية والنجف لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة مع سيمنس الألمانية.

وأكد السوداني ، خلال احتفالية أقامتها وزارة الكهرباء اليوم ، أنّ هذه المشاريع هي ضمن الاتفاق الاستراتيجي مع شركة سيمنس الألمانية الذي يتضمن مرحلتين الأولى لثلاث محطات في النجف وكربلاء وبغداد، والمرحلة الأخرى تتضمن محطتين في البصرة وديالى بسعة إجمالية تصل إلى7500ميجا وات.

وشدد على أهمية هذه المشاريع للمنظومة الكهربائية وبالأخص لمحافظة النجف التي تواجه نقصاً في التجهيز قياساً بمستوى الأحمال الكهربائية .

وقال السوداني إن الحكومة وضعت الخدمات ومنها الكهرباء وإصلاحها وتحسينها في مقدمة مستهدفاتها والعمل على توفير الوقود واستثمار الغاز المصاحب، ورفع كفاءة قطاعي النقل والتوزيع وكذلك تحسين سياقات العمل وتضمين موديل اقتصادي مشجع ونافع لمصلحة الإنتاج والمواطن .

وأشار السوداني إلى أن سياسة الاستهلاك الخاطئة تحتاج مراجعة لأنها تؤثر على أداء المنظومة والعمل على الشراكة مع الشركات الرصينة والكفوءة التي أثبتت فاعليتها، وأن هذه المشاريع ستساهم في فكّ الاختناقات عن المنظومة وتوزيع الإنتاج والمناقلة.

و يواجه العراق نقصا كبيرا في إنتاح وتوزيع الطاقة الكهربائية جراء السياسات الخاطئة في التعاقد مع الشركات العالمية لبناء محطات جديدة إضافة للحروب التي خاضتها البلاد مع الجماعات المسلحة خلال العقدين الماضيين.