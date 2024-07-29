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BBC

صدامات داخل معسكر سديه تيمان بين محققين وجنود إسرائيليين

03:19 م الإثنين 29 يوليه 2024

الأسرى الفلسطينيين

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(وكالات)

ٌقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه توجد صدامات في معسكر سديه تيمان الإسرائيلي بالنقب بين محققين وجنود إسرائيليين من وحدة متهمة بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين المعتقلين داخل المعسكر.

وأضافت، هيئة البث الإسرائيلية، أن الجنود الإسرائيليون المتهمون بالتنكيل بالأسرى في معسكر سديه تيمان يرفضون التعاون مع الشرطة العسكرية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت في تقرير لها، أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات واعتداءات مميتة داخل السجون الإسرائيلية.

وقال تقرير الصحيفة الذي نقلت فيه عن أطباء ووثائق وشهود عيان، قولهم إن عدد من الأسرى الفلسطينيين قد توفوا بسبب تجاهل سلطات السجون الإسرائيلية.

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