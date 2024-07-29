أهالي مجدل شمس يتظاهرون رفضًا لزيارة نتنياهو (فيديو)

وكالات

تظاهر المئات من أبناء قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المحتملة إلى القرية بعد حادث الهجوم الأخير الذي راح ضحيته 12 شخصًا بينهم أطفالاً.

أهالي مجدل شمس بالجولان السوري المحتل يتظاهرون رفضا لزيارة نتنياهو ويهتفون ضده pic.twitter.com/M3iATb4Jgz — Arab-Military (@ashrafnsier) July 29, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المئات من أهالي القرية وهم يحتجون على الزيارة المحتملة ويهتفون "ارحل يا مجرم" في إشارة إلى نتنياهو وجرائم الحرب التي ارتكبها في غزة.