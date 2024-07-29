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أهالي مجدل شمس يتظاهرون رفضًا لزيارة نتنياهو (فيديو)

02:57 م الإثنين 29 يوليه 2024

أهالي مجدل شمس يتظاهرون رفضًا لزيارة نتنياهو أرش

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وكالات

تظاهر المئات من أبناء قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المحتملة إلى القرية بعد حادث الهجوم الأخير الذي راح ضحيته 12 شخصًا بينهم أطفالاً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المئات من أهالي القرية وهم يحتجون على الزيارة المحتملة ويهتفون "ارحل يا مجرم" في إشارة إلى نتنياهو وجرائم الحرب التي ارتكبها في غزة.

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