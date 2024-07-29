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BBC

تحذيرات من مفاقمة أزمة المياه بعد تفجير خزان مياه الشرب الرئيسي برفح

02:53 م الإثنين 29 يوليو 2024

رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي

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(وكالات)

أدان رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، اليوم الاثنين، تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لخزان المياه الرئيسي بمنطقة تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الصوفي، إن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي لخزان المياه الرئيسي، في مدينة رفح جريمة ضد الإنسانية و"تماد بسياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحذر رئيس بلدية رفح، من أن تدمير خزان المياه سيفاقم الأزمة في المدينة، مناشدً الجهات الدولية بضرورة التدخل لوقف جرائم الاحتلال في المدينة.

وكشف تحقيق عسكري، لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين من اللواء 401 لخزان مياه الشرب الرئيسي في مدينة رفح بعبوات ناسفة بموافقة قادتهم المباشرين.

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