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حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا بعشرات صواريخ الكاتيوشا

02:49 م الإثنين 29 يوليه 2024

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله في بيان إن القصف جاء "رداً على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا ". ‏

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي ميس الجبل ومركبا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت بلدة حولا وأغارت فجرا بصاروخين على أحد المنازل في بلدة "رب ثلاثين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم اثنين من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 415 قتيلا .

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة صباح اليوم على الطريق الذي يربط بلدتي شقرا و ميس الجبل قرب قلعة دوبيه، أسفرت عن إصابة شخصين وبعد اقتراب شخصين آخرين على دراجة نارية من المكان لتفقدهما، استهدفتهما طائرة مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة طفل كان على شرفة منزله القريب من المكان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وتهدّد إسرائيل باستهداف لبنان رداً على اتهامها حزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري بصاروخ مساء أول أمس السبت ، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً. ونفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.

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