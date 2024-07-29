أبو الغيط يحذر من اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل وحزب الله

القاهرة - (د ب أ)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين عن قلقه إزاء احتمالات توسع دائرة المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بما يزيد عن نطاقها الحالي ويجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية.

وأكد أبو الغيط ، في تصريح صحفي اليوم نشرته الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني ، على التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية وشجبه للتهديدات الاسرائيلية للبنان، مشدداً على أن أي تصعيد محتمل سيشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الجامعة تدعو أيضاً إلى وجوب التحقق من ملابسات حادث مجدل شمس السورية المحتلة والذي أودي بحياة أفراد سوريين.

وأشار إلى أن الجامعة سبق وأن نبهت مراراً ، كان آخرها بلسان الموفد الشخصي للأمين العام إلى لبنان السفير حسام زكي، من التداعيات السلبية المترتبة على استمرار الحرب الاسرائيلية العدوانية على غزة، ومخاطر اتساع رقعتها ودخولها في حالة من المواجهة العسكرية الكبيرة وعدم الاستقرار.

ودعا لوقف فوري لهذه الحرب بما ينعكس على التهدئة في لبنان، مشددا في هذا السياق على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضاف أن الأمين العام بصدد إجراء عدد من الاتصالات الدولية للمساعدة في احتواء الوضع وعدم رفع منسوب التوتر الحالي تجنباً لمواجهة موسعة ستهز استقرار المنطقة بشكل غير مرغوب فيه.