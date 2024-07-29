إجلاء أكثر من 3800 شخص إثر تصدع سد في وسط الصين

بكين - (د ب أ)

تم إجلاء 3832 من السكان بعد حدوث صدع في سد على نهر في مقاطعة هونان بوسط الصين ، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصدع حدث عند حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الأحد (1200 بتوقيت جرينتش) في سد على نهر جيوانشوي ببلدة ييسوخه في محافظة شيانجتان بمدينة شيانجتان، وفقا لمقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمدينة.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا.

وقال المقر إنه تم حشد 1205 أشخاص، بمن فيهم الشرطة المسلحة والميليشيات ورجال الإنقاذ المحترفون، من أجل القيام بأعمال الإنقاذ والإغاثة، بمساعدة أكثر من ألف مسؤول محلي وعضو في الحزب.

وقال المسؤولون إنه تم إنشاء أماكن إيواء مؤقتة في أربع مدارس محلية لإيواء السكان الذين تم إجلاؤهم من قريتي شينتانج وشينهو، فيما اختار معظمهم الإقامة لدى أقاربهم وأصدقائهم.

وقالت السلطات إن صدع سد آخر حدث يوم الأحد في قسم من نهر جيوانشوي في بلدة هواشي بمحافظة شيانجتان. ويتدفق النهر إلى نهر شيانجيانج، أحد الروافد الرئيسية لنهر اليانجتسي.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية يوم السبت الماضي إن مقاطعة هونان ستشهد عواصف مطيرة شديدة وستشهد أجزاء منها "عواصف مطيرة شديدة للغاية من مساء السبت إلى يوم الاثنين" بسبب تأثير الإعصار "جيمي".