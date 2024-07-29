سفير روسيا لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم

كاركاس - (د ب ا)

قال السفير الروسي لدى فنزويلا سيرجي مليك باجداساروف اليوم الاثنين، إن فوز الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية، سيزيد من تعزيز سلطة إدارته على الساحة الدولية ويعزز مكانة فنزويلا في العالم.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين عن باجداساروف قوله إن نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أجريت بطريقة منظمة وشفافة، وكانت جديرة بالثقة، مشيرا إلى أن فوز مادورو في الانتخابات سيعزز سلطة حكومته في العالم.

وأضاف باجداساروف، بعد إعلان نتائج التصويت الأولى: "يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد جديرة بالثقة. وبطبيعة الحال، ستسهم النتيجة الواضحة في تعزيز سلطة إدارة نيكولاس مادورو على الساحة الدولية وتعزيز مكانة فنزويلا في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، بدورنا سنواصل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كراكاس".

وأشار باجداساروف إلى أن "الانتخابات نظمت بالشفافية المتأصلة في النظام الانتخابي الفنزويلي، وزار المراقبون الذين وصلوا من روسيا عددا من مراكز الاقتراع خلال النهار".

وهذه هي الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو الذي يقود فنزويلا، منذ عام 2013. وسيتم تنصيب رئيس السلطة التنفيذية في فنزويلا، في 10 يناير2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات، بحسب سبوتنيك.