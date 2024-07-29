قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة ودراجة نارية في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الاثنين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة ودراجة نارية في جنوب لبنان .

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن مسيّرة استهدفت سيارة على طريق شقرا - ميس الجبل قرب قلعة دوبيه، أسفرت عن إصابة شخصين ، وبعد اقتراب شخصين آخرين على دراجة نارية من المكان لتفقدهما استهدفتهما مسيّرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة طفل كان على شرفة منزله القريب من المكان.

ولفتت إلى أن فرق الإسعاف عملت على نقل الإصابات إلى مستشفى حكومي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيّر أغار على بلدة مركبا بعد منتصف الليل، مستهدفا منزلا دون وقوع اصابات، وعلى بلدة رب ثلاثين فجرا قرب حسينية البلدة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.