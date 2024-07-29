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BBC

بلينكن: أمريكا لديها مخاوف قوية تجاه نتائج انتخابات فنزويلا

10:23 ص الإثنين 29 يوليو 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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طوكيو - (د ب ا)

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف قوية" تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، حيث دعا لجدولة مفصلة للأصوات، عقب إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد لفترة ثالثة لمدة ستة أعوام أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن القول في بيان اليوم الاثنين خلال زيارته لليابان " حاليا، انتهى التصويت، من المهم أن يتم إحصاء كل صوت بنزاهة وشفافية".

وأضاف في تصريحات للصحفيين" لدينا مخاوف خطيرة من أن النتائج المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي".

وكان مادورو قد فاز في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد بواقع 2ر51% من الأصوات، مقارنة بنسبة 2ر44% لمنافسه مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس، حسبما قال المركز الانتخابي.

وقال بلينكن " الولايات المتحدة تحيي الشعب الفنزويلي لمشاركته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد على الرغم من التحديات الكبيرة والمخاوف القوية بشأن العملية الانتخابية".

انتوني بلينكن أمريكا انتخابات فنزويلا
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