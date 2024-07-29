اعتراض وتدمير 39 مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات روسية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف البيان: "اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة، بينها 19 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك و9 طائرات مسيرة فوق بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق فورونيج، و5 فوق بريانسك و3 فوق مقاطعة لينينغراد".

كان حاكم منطقة أوريول في جنوب غربي روسيا، قال في وقت سابق الاثنين، إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء في أوريول.

وأضاف الحاكم أندريه كليتشكوف على تطبيق تيليجرام: "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح"، مشيرا إلى تدمير طائرتين مسيرتين.

ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم على محطة الكهرباء.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الاثنين، اعتراض صاروخ أطلقته روسيا وتدمير 9 طائرات مسيرة روسية.