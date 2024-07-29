طيران الألمانية تُعلق رحلاتها الجوية إلى لبنان حتى 30 يوليو

وكالات

أعلنت مجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، تعلق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 يوليو، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ويأتي تعليق الرحلات تحسبا لضربة إسرائيلية على أهداف تابعة لحزب الله ردا على هجوم مجدل شمس.

يذكر أن محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط، قد أكد أن تأخير الرحلات التي تصل لمطار بيروت إجراء احترازي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط، أنه لا توجد معلومات تفيد بتوجيه ضربة تستهدف مطار بيروت.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط -الخطوط الجوية اللبنانية-، تأجيل عودة بعض رحلاتها لبيروت من مساء أمس إلى صباح اليوم وفقا للجدول التالي:

توقيت الاقلاع المعدل في اليوم توقيت الإقلاع السابق إلى من رقم الرحلة

08:30 صباحًا 22:00 بيروت لندن ME204

08:45 صباحًا 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

06:00 صباحًا 02:50 بيروت الدوحة ME435

07:05 صباحًا 20:55 بيروت الدمام ME443

06:10 صباحًا 02:15 بيروت دبي ME431

06:35 صباحًا 21:15 بيروت جدة ME369

وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.