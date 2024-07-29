أردوغان: علينا تعزيز قوتنا لردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجب على بلاده تعزيز قوتها من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين، وفقا لسكاي نيوز.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرق البلاد: "كما دخلنا إقليم ناغورني قرة باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، في إشارة إلى إسرائيل".

وأكد أن البرلمان التركي مفتوح لكل من يسير على الطريق الصحيح.

على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل، وعليه تذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن الرئيس أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى. ويشكل خطرًا على الشرق الأوسط، ويجب على العالم، وخاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن يدينوا بشدة تهديداته الشنيعة ضد إسرائيل ويجبروه على إنهاء دعمه لحماس. لن نقبل تهديدات من ديكتاتور، حسب وصفه.

وفيما يخص دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلقاء خطاب في البرلمان التركي، قال أردوغان: "لقد قمنا بدعوته، لكن للأسف لم يتمكن محمود عباس من إعطائنا ردا إيجابيا".