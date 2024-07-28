إعلام عبري: الكابينت فوّض نتنياهو وجالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله

وكالات

أعلنت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، انتهاء الاجتماع الأمني الإسرائيلي الذي بحث الرد على حزب الله اللبناني.

وقالت القناة العبرية، إن المجلس الأمني المصغر "الكابينت" فوض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أنه تم تحديد الهدف الذي سيتم قصفه في لبنان وطرحه للكابينت للمصادقة عليه.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن الهدف الذي ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه في لبنان محدود لكن تأثيره قوي.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت، اليوم الأحد، إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية، موضحة أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل.

وأكدت إذاعة الاحتلال، أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.

ونقلت عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن "نريد إيلام حزب الله دون الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة".

بدورها، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن هناك تقديرات بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله لكن على نحو لا يقود إلى حرب شاملة.