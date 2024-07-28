بريطانيا تطالب رعاياها بمغادرة لبنان

وكالات

طالبت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الأحد، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، كما ناشدت الموجودين هناك على المغادرة.

وفي وقت سابق من اليوم، نصحت الخارجية البلجيكية، مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وناشدت الخارجية البلجيكية، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والأراضي الفلسطينية ولبنان في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وتأتي التحذيرات البلجيكية على ضوء الانفجار الذي وقع أمس السبت، بمنطقة "مجدل شمس" وأسفر عن مقتل 12 شخصا وفق إحصاءات إسرائيلية.

وحمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حزب الله اللبناني مسؤولية الحادث، زاعما أن القصف تم باستخدام صاروخ إيراني الصنع من طراز "فلق-1".

من جانبه، نفى حزب الله الاتهامات الإسرائيلية وتوعد بالرد على إي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية، في رسالة إلى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام عند الخط الأزرق "اليونيفيل".