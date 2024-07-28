إعلان

BBC

روسيا تستخدم قنابل انزلاقية ومقاتلات في هجمات قوية على شرقي أوكرانيا

10:16 م الأحد 28 يوليه 2024

طائرات مقاتلة - ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كييف - (د ب أ)

أفاد بيان لهيئة الأركان العامة في كييف أن القوات الجوية الروسية استخدمت قنابل وطائرات مقاتلة في هجوم قوي على منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن بلدة فوفتشانسك الصغيرة قد قُصفت بست قنابل انزلاقية على الأقل، ولم تكشف الهيئة أي معلومات عن الإصابات.

وذكر بيان هيئة الأركان الأوكرانية أن الهجمات الروسية تركزت أيضا على محيط بوكروفسك، وأن المقاتلين الأوكرانيين صدوا 16 هجوما خلال اليوم وما زال يجرى التصدي لمزيد من الهجمات.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وأفادت تقارير من منطقة دنيبروبيتروفسك أيضا عن وقوع عدة هجمات روسية بالمدفعية ومسيرات انقضاضية، وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية إن عدة أشخاص أصيبوا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن وحدات روسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني في قطاع ليمان الواقع شرقي أوكرانيا، حيث تم تسجيل 12 هجوما على الأقل.

روسيا القوات الجوية الروسية أوكرانيا طائرات مقاتلة خاركيف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان