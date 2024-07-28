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تقارير: هجوم صاروخي أوكراني يقتل 19 جنديًا روسيًا في لوجانسك

10:12 م الأحد 28 يوليو 2024

هجوم صاروخي أوكراني يقتل 19 جنديًا روسيًا في لوجان

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كييف - (د ب أ)

ألحق الجيش الأوكراني خسائر فادحة بالقوات الروسية في هجوم صاروخي في لوجانسك شرقي أوكرانيا، حيث أفادت تقارير بمقتل حوالي 19 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بعد يوم من الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدوائر العسكرية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية ضربت أفرادا من وحدة مشاة مدرعة بصواريخ "أتاكامز" الأمريكية خلال اجتماع في منطقة تدريب.

وقتل ما لا يقل عن 19 جنديا روسيا وأصيب 71 في الهجوم المفاجئ الذي قالت التقارير إنه وقع أمس السبت على الرغم من أنه لم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وعادة ما تستخدم القوات الأوكرانية فقط صواريخ "أتاكامز"، التي تأتي من المخزونات الأمريكية، على أهداف عالية القيمة، وربما استخدمت قوات كييف طائرة مسيرة للكشف عن حشد القوات قرب لوجانسك في أوكرانيا المحتلة.

هجوم صاروخي الجيش الأوكراني لوجانسك أوكرانيا
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