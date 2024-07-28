الولايات المتحدة.. برودة الهواء تساعد بإطفاء حرائق طالت 350 ألف فدان

واشنطن - (د ب أ)

تساعد درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المرتفعة في شمال كاليفورنيا جهود رجال الإطفاء في إبطاء حريق هائل دمر أكثر من 350 ألف فدان في الغرب الأمريكي، وقد يستمر لأسابيع أخرى.

وتضاعف حجم ما يسمى بحريق "بارك فاير" في كاليفورنيا، الذي تقول السلطات إنه بدأ جراء حرق عمد، منذ أمس الأول الجمعة، حيث أحرق أجزاء من مقاطعات بوت، وبلومس، وشاستا، وتهاما، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى اتساع حجم الحريق إلى جعله أكبر حريق نشط تشهده الولاية وأحد أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا.

وتم احتواء الحريق بنسبة 12% حتى صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

ويعمل نحو 4 آلاف من رجال الإطفاء بالإضافة إلى أفراد آخرين على احتواء الحريق سريع الانتشار الواقع على بعد حوالي 85 ميلا (137 كيلومترا) شمال ساكرامنتو.

وقال ديفيد رو، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو، اليوم الأحد: "لقد شهدنا برودة شديدة في جميع أنحاء شمال كاليفورنيا أمس، ومن غير المرجح أن تزيد حدة الحريق كما كان في أواخر الأسبوع الماضي، وأعتقد أن حدته كانت أقل كثيرا أمس مقارنة بالأيام القليلة الأولى من الحريق".