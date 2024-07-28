البث الإسرائيلية: نتنياهو كلّف وزراء بمهاجمة جالانت وتصويره كأنما يدير الحرب وحده

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن بيان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشأن لبنان وأنه أوعز للأجهزة الأمنية بالتأهب أثار غضب المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشارت البث العبرية، إلى أن مكتب نتنياهو وجه وزراء بمهاجمة جالانت بعد بيانه وتصويره كأنما يدير الحرب وحده.

وكانت تقارير إعلامية عبرية، أشارت إلى أن نتنياهو يسعى لإقالة جالانت واستبداله بجدعون ساعر.

وتأتي توجيهات مسؤولو حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب الهجوم الذي استهدف منطقة "مجدل شمس" في الجولان السوري المحتل شمالي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وفق إحصاءات إسرائيلية.

وحمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حزب الله اللبناني مسؤولية الحادث، زاعما أن القصف تم باستخدام صاروخ إيراني الصنع من طراز "فلق-1".

من جانبه، نفى حزب الله الاتهامات الإسرائيلية وتوعد بالرد على إي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية، في رسالة إلى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام عند الخط الأزرق "اليونيفيل".