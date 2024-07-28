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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: لم يحدث أي اختراق بمباحثات روما

09:49 م الأحد 28 يوليه 2024

رئيس الموساد ديفيد برنيع

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نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه، لم يحدث أي اختراق خلال لقاء رئيس الموساد ديفيد برنيع مع الوسطاء في روما، بشأن اتفاق محتمل يشمل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن لقاء في روما عقد من أجل اللقاء فقط، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف شرطا جديدا وهو الحصول على أسماء الأسرى الأحياء الذين سيفرج عنهم في الصفقة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت بدء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لتحديد آلية الرد الإسرائيلي على حزب الله بعد الهجوم على مجدل شمس بالجولان المحتل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية.

وأضافت الإذاعة، أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل، موضحة أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وتابعت، أن مسؤولون بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.

مباحثات روما رئيس الموساد ديفيد برنيع غزة
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