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BBC

أكسيوس: رئيس الموساد عاد من اجتماعه مع الوسطاء في روما

08:06 م الأحد 28 يوليو 2024

ديفيد برنيع رئيس الموساد

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وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ديفيد برنيع عاد من اجتماعه مع الوسطاء في العاصمة الإيطالية روما.

وذكر الموقع أن الاجتماع ناقش وثيقة توضيحية قدمتها إسرائيل بشأن اتفاق الصفقة المقترح، وأن المفاوضات ستستمر مع الوسطاء بشأن القضايا الرئيسية التي يتضمنها الاتفاق.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن يكون الثالث من أغسطس يوما وطنيا عالميا لنصرة غزة والأسرى.

وقال إسماعيل هنية: "ندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعا عن أسرانا وأهلنا في غزة".

ديفيد برنيع الموساد رئيس الموساد رئاسة الوزراء الإسرائيلية
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