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بدء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لتحديد آلية الرد على حزب الله

07:25 م الأحد 28 يوليه 2024

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

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وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بدء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لتحديد آلية الرد الإسرائيلي على حزب الله بعد الهجوم على مجدل شمس بالجولان المحتل.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية.

وأضافت الإذاعة، أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل، موضحة أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وتابعت، أن مسؤولون بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن تقديرات تشير بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله لكن على نحو لا يقود إلى حرب شاملة.

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل، إن صور ضحايا هجوم مجدل شمس تذكير مأساوي بأن الحل الدبلوماسي في الشمال أمر ملح.

وأضاف السفير الأمريكي، أنه علينا أن نجدد التزامنا بالمسار الدبلوماسي الذي سيسمح بعودة السلام والأمن.

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