فرنسا.. المدّعي العام يفتح تحقيقًا بعد تهديدات بقتل رياضيين إسرائيليين

فرنسا.. المدّعي العام يفتح تحقيقًا بعد تهديدات بقت

وكالات

كشف مكتب المدعي العام الفرنسي، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق حول "تهديدات بالقتل"، عبر رسائل بريدية إلكترونية تهدد 3 رياضيين إسرائيليين يشاركون بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وذكر المدعي العام، أن التحقيق الذي تم فتحه بناء على تقرير من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيشرف عليه المركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

وتم تسريب بيانات شخصية لرياضيين إسرائيليين بشكل غير قانوني، على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول الجمعة، بعدما تعرضت حساباتهم الشخصية لعمليات اختراق إلكتروني.

وقام مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في فرنسا، باتخاذ بعض الإجراءات لإزالة بيانات الرياضيين الإسرائيليين من شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

من جانبها، حذرت إسرائيل فرنسا، الخميس الماضي، من تهديدات "إرهابية محتملة" ضد رياضييها ومواطنيها من الجمهور، من قبل جماعات موالية لإيران خلال فعاليات الأولمبياد.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في رسالة إلى نظيره الفرنسي، إن تل أبيب لديها تقييمات بشأن تهديدات محتملة من قبل الجماعات المدعومة من إيران وجماعات أخرى تسعى لتنفيذ هجمات ضد الوفد الرياضي الإسرائيلي والسياح خلال الأولمبياد.

كذلك، اتهمت إسرائيل إيران، بممارسة الإرهاب الرقمي، لإثارة الذعر في صفوف الوفد الإسرائيلي في باريس.