جيش الاحتلال يدعو مخيم البريج لإخلاء منازلهم ردًا على إطلاق صواريخ

تل أبيب - (د ب أ)

دعا أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، الفلسطينيين في مخيم البريج إلى إخلاء المخيم والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية" المخصصة، في أعقاب إنطلاق هجمات صاروخية من المخيم الواقع وسط غزة.

ونشر أدرعي، الذي يتحدث باللغة العربية، قائمة بالأماكن التي يجب إخلاؤها بجانب البيان الذي أصدره، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال أدرعي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيعمل بقوة" ضد المجموعات المسلحة في مخيم البريج، عقب إطلاق الصواريخ.