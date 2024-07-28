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القوات الروسية تعلن عن تقدم جديد في منطقة دونيتسك

07:11 م الأحد 28 يوليو 2024

القوات الروسية

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موسكو - (د ب أ)

حققت القوات الروسية المزيد من المكاسب في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في منشور على تيليجرام إن القوات استولت على قريتي بروجرس ويفهينيفكا، ولم يكن هناك في البداية أي تأكيد من الجيش الأوكراني.

ويتفق خبراء عسكريون غربيون على أن القوات الروسية سيطرت على العديد من البلدات والقرى في شرقي أوكرانيا منذ بداية العام.

وأبلغت وزارة الدفاع في موسكو عن عشرات من عمليات التوغل في منطقتي لوجانسك ودونيتسك اللتين تم ضمهما وكذلك في منطقة خاركيف، التي تسيطر أوكرانيا على غالبية مناطقها، منذ بداية العام.

وهدف الحرب الروسية هو احتلال كامل للأراضي الأوكرانية التي تم ضمها ، ولكن ليس تحت السيطرة الكاملة، في خيرسون وزابوريجيا ولوجانسك ودونيتسك.

ولا تؤكد كييف عادة أي خسائر إقليمية.

وبدعم غربي، تتصدى كييف لغزو روسي شامل منذ فبراير 2022، وتحتل القوات الروسية حوالي خمس البلاد.

القوات الروسية دونيتسك أوكرانيا موسكو كييف
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