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هنية يدعو ليوم عالمي لنصرة غزة في الثالث من أغسطس

07:10 م الأحد 28 يوليو 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن يكون الثالث من أغسطس يوما وطنيا عالميا لنصرة غزة والأسرى.

وقال إسماعيل هنية: "ندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعا عن أسرانا وأهلنا في غزة".

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية.

وأضافت الإذاعة، أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل، موضحة أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وتابعت، أن مسؤولون بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.

إسماعيل هنية حركة حماس نصرة غزة
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