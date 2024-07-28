بنجلاديش تعيد خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بعد انقطاعها إثر احتجاجات دامية

دكا - (د ب أ)

أعادت بنجلاديش خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، اليوم الأحد، بعد 10 أيام من إيقاف الدولة الواقعة في جنوب آسيا خدمات الإنترنت، ونشر قوات الجيش وفرض حظر التجوال في أعقاب احتجاجات دامية جراء مطالب طلاب بإجراء إصلاحات على نظام توزيع حصص الوظائف العامة .

وقالت الحكومة، اليوم الأحد، إن أعمال العنف، التي اندلعت بعد مطالبة الطلاب بتغييرات في نظام حصص للوظائف العامة، أسفرت عن مقتل 147 شخصا على الأقل، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى تجاوز 200 شخص.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان للصحفيين في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، وهو الأول من نوعه منذ بدء أعمال العنف، إن "طلابا وأفرادا من الشرطة وأشخاصا من مهن أخرى كانوا من بين القتلى.

وأضاف أن الحكومة لا تزال تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بالضحايا جراء أعمال العنف.

واُستؤنفت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول من الجيل الرابع في البلاد، بعد ساعات من إعلان زنيد أحمد بالاك، وزير الدولة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استئنافها بعد ظهر اليوم الأحد.

وقال وزير الدولة، في أعقاب اجتماع مع شركات موفرة لخدمة الإنترنت وأصحاب مصلحة آخرين في دكا: "قررنا استعادة الاتصال بشبكة الجيل الرابع اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم".

يُذكر أنه تم قطع اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في 18 يوليو وسط تصاعد العنف خلال الاحتجاجات في أنحاء البلاد، كما انقطعت الاتصالات عريضة النطاق في المساء ذاته.

وقالت شركات موفرة لخدمة الإنترنت إن سبب ذلك هو تعرض مركز البيانات الوطني لحريق جزئي جراء هجمات حرق عمد أثناء الاحتجاجات.

لكن جرى استعادة اتصالات النطاق العريض يوم الثلاثاء.

وكان آلاف الطلاب قد بدأوا احتجاجات في الشوارع في وقت مبكر من هذا الشهر للمطالبة بإنهاء التمييز في نظام حصص الوظائف الحكومية بعد أن أعادت محكمة عليا في يونيو العمل بالنظام الذي ألغي في عام 2018.

وقد خصص نظام الحصص أكثر من نصف المناصب الحكومية لمجموعات مثل ذوي أبطال حرب 1971، ونساء، وأشخاص في المناطق المحرومة، وأقليات عرقية، وأشخاص ذوي إعاقة، وقد علقت المحكمة العليا العمل بنظام الحصص الذي أعادت المحكمة العليا العمل به.