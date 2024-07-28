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إعلام عبري: تل أبيب سترد بقوة على حزب الله دون التسبب بحرب شاملة

06:52 م الأحد 28 يوليو 2024

شن إسرائيل غارات على لبنان - أرشيفية

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وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن تقديرات تشير بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله لكن على نحو لا يقود إلى حرب شاملة.

كان السفير الأمريكي في إسرائيل، قال إن صور ضحايا هجوم مجدل شمس تذكير مأساوي بأن الحل الدبلوماسي في الشمال أمر ملح.

وأضاف السفير الأمريكي، أنه علينا أن نجدد التزامنا بالمسار الدبلوماسي الذي سيسمح بعودة السلام والأمن.

كانت صحيفة معاريف نقلت عن مصادر قولها، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيضغط على المجلس الوزاري المصغر للتصعيد مع لبنان وسيعرض مقترحين لتنفيذ ذلك.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت القسام، أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأشارت إلى أنها استهدفت مجددا مقر قيادة جيش الاحتلال بمنطقة التوغل غرب الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة بقذائف هاون.

إسرائيل حزب الله المجلس الوزاري المصغر إيتمار بن غفير
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