سفير أمريكا في إسرائيل: هجوم مجدل شمس تذكير بأن الحل الدبلوماسي بالشمال أمر ملح

وكالات

قال السفير الأمريكي في إسرائيل، إن صور ضحايا هجوم مجدل شمس تذكير مأساوي بأن الحل الدبلوماسي في الشمال أمر ملح.

وأضاف السفير الأمريكي، أنه علينا أن نجدد التزامنا بالمسار الدبلوماسي الذي سيسمح بعودة السلام والأمن.

كانت صحيفة معاريف نقلت عن مصادر قولها، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيضغط على المجلس الوزاري المصغر للتصعيد مع لبنان وسيعرض مقترحين لتنفيذ ذلك.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت القسام، أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأشارت إلى أنها استهدفت مجددا مقر قيادة جيش الاحتلال بمنطقة التوغل غرب الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة بقذائف هاون.