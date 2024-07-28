إذاعة الاحتلال: الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان وسلّمها للقيادة السياسية

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية، موضحة أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل.

وأكدت إذاعة الاحتلال، أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.

ونقلت عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن "نريد إيلام حزب الله دون الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة".

بدورها، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن هناك تقديرات بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله لكن على نحو لا يقود إلى حرب شاملة.