رئيس الأركان الإسرائيلي يجري اجتماعًا لتقييم الوضع على الحدود مع لبنان

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، أجرى اجتماعًا لتقييم الوضع والتصديق على خطط عسكرية للجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم من أجل بحث التطورات الأخيرة، قبيل الاجتماع مع المجلس الوزاري المصغر.

وقطع نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة، بعد الهجوم الذي استهدف قرية مجدل الشمس في الجولان المحتل وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات.

وأعلنت إسرائيل، أنها ستقوم بالرد على هجوم حزب الله الذي استهدف قرية مجدل الشمس، فيما ينفي حزب الله الادعاءات الإسرائيلية.