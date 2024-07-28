إعلام أمريكي: مسؤولون من إدارة بايدن تواصلوا مع إيران لتهدئة التوترات في المنطقة

(وكالات)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين عرب وأوروبيين، اليوم الأحد، إن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم في إسرائيل ولبنان لتهدئة التوترات في المنطقة.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن مسؤولين من الإدارة الأمريكية تبادلوا رسائل مع إيران لتهدئة التوترات في المنطقة.

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أن الأطراف غير مهتمة بتوسيع الصراع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن احتمالات حدوث خطأ مرتفعة للغاية.

وكانت وكالة أنباء "أسوشتيد برس" قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر مطلع، قوله، إن مسؤولو الاستخبارات الأمريكية لا يشكون في أن حزب الله قد نفذ الهجوم على مرتفعات الجولان المحتل.

وقال المصدر الذي لم تكشف "أسوشيتد برس" عن اسمه، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان حزب الله قد قصد الهدف بمنطقة مجدل الشمس أم أخطأ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل حزب الله اللبناني، بشن هجوم على قرية مجدل الشمس في الجولان المحتل بينما ينفي حزب الله تلك الاتهامات.