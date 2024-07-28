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بعد حادث "مجدل شمس".. بلجيكا تطالب مواطنيها في لبنان بسرعة مغادرتها

05:11 م الأحد 28 يوليه 2024

بلجيكا

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان، اليوم الأحد، عن إدانتها الهجوم على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل شمالي إسرائيل، مطالبة كافة الأطراف بخفض التصعيد.

ونصحت الخارجية البلجيكية، مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وناشدت الخارجية البلجيكية، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والأراضي الفلسطينية ولبنان في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وتأتي التحذيرات البلجيكية على ضوء الانفجار الذي وقع أمس السبت، بمنطقة "مجدل شمس" وأسفر عن مقتل 12 شخصا وفق إحصاءات إسرائيلية.

وحمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حزب الله اللبناني مسؤولية الحادث، زاعما أن القصف تم باستخدام صاروخ إيراني الصنع من طراز "فلق-1".

من جانبه، نفى حزب الله الاتهامات الإسرائيلية وتوعد بالرد على إي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية، في رسالة إلى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام عند الخط الأزرق "اليونيفيل".

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