سقوط متسلقين يابانيين اثنين من فوق ثاني أعلى قمة في العالم

(وكالات)

سقط متسلقان يابانيان من فوق قمة كيه 2 في شمال باكستان، وهي ثاني أعلى قمة في العالم، مما أدى إلى بدء جهود للبحث عنهما وإنقاذهما، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد.

وقالت السفارة اليابانية في باكستان إن اليابانيين الاثنين، وأحدهما في الثلاثينيات من عمره والآخر في الأربعينيات، على صلة بحادث التسلق الذي وقع أمس السبت.

وتم رصدهما خلال البحث الجوي، إلا أن حالتهما لا تزال غير معروفة. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات تستعد لبدء عملية برية لإنقاذهما.

ويشار إلى أنه غالبا ما يطلق على جبل كي 2، الذي يقع على ارتفاع 8611 مترا فوق سطح البحر، " الجبل الوحشي" بسبب ظروفه الصعبة. ويقع الجبل في شمال باكستان بالقرب من الحدود مع الصين.