إعلان

BBC

سقوط متسلقين يابانيين اثنين من فوق ثاني أعلى قمة في العالم

05:07 م الأحد 28 يوليه 2024

قمة كيه 2

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

سقط متسلقان يابانيان من فوق قمة كيه 2 في شمال باكستان، وهي ثاني أعلى قمة في العالم، مما أدى إلى بدء جهود للبحث عنهما وإنقاذهما، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد.

وقالت السفارة اليابانية في باكستان إن اليابانيين الاثنين، وأحدهما في الثلاثينيات من عمره والآخر في الأربعينيات، على صلة بحادث التسلق الذي وقع أمس السبت.

وتم رصدهما خلال البحث الجوي، إلا أن حالتهما لا تزال غير معروفة. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات تستعد لبدء عملية برية لإنقاذهما.

ويشار إلى أنه غالبا ما يطلق على جبل كي 2، الذي يقع على ارتفاع 8611 مترا فوق سطح البحر، " الجبل الوحشي" بسبب ظروفه الصعبة. ويقع الجبل في شمال باكستان بالقرب من الحدود مع الصين.

سقوط متسلقين يابانيين قمة كيه 2 باكستان ثاني أعلى قمة في العالم اليابان حادث التسلق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد حادث "مجدل شمس".. بلجيكا تطالب مواطنيها في لبنان بسرعة مغادرتها

إعلان

إعلان

* لطلاب الثانوية.. طريقتان لمعرفة نتيجة اختبارات القدرات ورابط النتيجة 2024
* رقم قياسي.. ما أسباب تدفق الأموال الساخنة على مصر للاستثمار في الجنيه؟
* الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية.. ظاهرة تضرب البلاد 3 أيام