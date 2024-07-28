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حزب الله يعلن إحراق تموضع لجنود إسرائيليين في المنارة

05:01 م الأحد 28 يوليو 2024

حزب الله

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(وكالات)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إحراق تموضع لجنود إسرائيليين وإصابة من فيه في مستعمرة المنارة.

وقال الحزب في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلةوالشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

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