فرنسا تدين الهجوم الصاروخي على بلدة درزية في مرتفعات الجولان

باريس - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا ، أمس السبت على بلدة درزية في مرتفعات الجولان ودعت إلى "تفادي تصعيد عسكري جديد".

وأضافت الوزارة "تدين فرنسا بأشد العبارات الممكنة الهجوم، الذي ضرب بلدة مجدل شمس الدرزية، في الجولان السوري المحتمل، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، حسب صحيفة "لوريان لو جور" الفرنسية اليوم الأحد.

وتابعت الوزارة "تدعو فرنسا إلى بذل كل ما هو ممكن لتفادي تصعيد عسكري آخر وستواصل تقديم مذكرات للأطراف لتحقيق هذا الهدف".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 12 طفلا وشابا قتلوا عندما أصاب صاروخ أطلقته جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان ملعبا لكرة القدم في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري إن عدد القتلى ارتفع من 11 إلى 12، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتحدث هجاري في مؤتمر صحفي في موقع الهجوم، قائلاً إن هناك أدلة عسكرية واستخباراتية كافية تشير إلى أن الصاروخ أطلقه حزب الله.

وأوضح أن الصاروخ كان من طراز "فلق-1" الإيراني الصنع، مشيرا إلى أن هذا النوع يستخدم فقط من قبل الميليشيا المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا عبر الحدود، أصاب أحدها بلدة مجدل شمس الدرزية.

لكن حزب الله قال في بيان إنه لا علاقة له بالوفيات في مجدل شمس.

وخاض حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة قتالا هو الأعنف منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

يشار إلى أن تصعيد القتال إلى حرب شاملة قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها للمنطقة، حيث من المحتمل أن توسع الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن هجماتها على إسرائيل وحليفها الأهم، الولايات المتحدة.