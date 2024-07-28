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BBC

بعد هجوم مجدل الشمس.. الخارجية الفرنسية تطالب بضبط النفس في المنطقة

04:14 م الأحد 28 يوليه 2024

وزارة الخارجية الفرنسية

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(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف قرية مجدل الشمس في الجولان المحتل شمالي إسرائيل.

وطالبت الخارجية الفرنسية في بيانها، "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد عسكري".

كما جددت الخارجية الفرنسية، دعوتها إلى المواطنين الفرنسيين لعدم الذهاب إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة الحالية.

وتستعد إسرائيل، للرد على هجوم حزب الله على الجولان المحتل، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات، فيما ينفي حزب الله تورطه في الهجوم.

وزارة الخارجية الفرنسية قرية مجدل الشمس الجولان المحتل إسرائيل لبنان حزب الله
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