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بعد قطع زيارته للولايات المتحدة.. نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع لعقد مشاورات أمنية

03:53 م الأحد 28 يوليه 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى وزارة الدفاع لعقد مشاورات أمنية تستبق اجتماع المجلس المصغر الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعدما قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة، إثر وقوع عملية مجدل الشمس والتي قتل خلالها 11 شخصًا في الجولان المحتل شمالي إسرائيل.

وتتوعد إسرائيل بالرد على حزب الله إثر الهجوم الذي استهدف الشمال الإسرائيلي، فيما ينفي حزب الله تورطه في الهجوم.

بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة وزارة الدفاع إسرائيل
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