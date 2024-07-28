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قيادي بحزب الله: نهاية إسرائيل ستكون في اتخاذها خيار حرب واسعة ضد لبنان

03:32 م الأحد 28 يوليه 2024

النائب محمد رعد

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بيروت - (د ب أ)

أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد اليوم الأحد أنّ نهاية الكيان الإسرائيلي "ستكون في ذهابه إلى خيار شن حرب واسعة ضد لبنان".

ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن رعد قوله، خلال إحياء حزب الله الذكرى السنوية الأولى لرحيل آية الله العلامة الشيخ عفيف النابلسي في صيدا، إنّ "أهداف العدو سقطت في غزّة نتيجة صمود شعب غزّة، وبطولة مقاوميها، والدعم والإسناد الذي توفّر من جهات محور المقاومة".

ويأتي تصريح رعد في ظلّ تصاعد التوتر في أعقاب سقوط صاروخ مساء أمس السبت أسفر عن مقتل 12 شخصا من قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى إصابة نحو 30 آخرين بينهم حالات حرجة.

النائب محمد رعد البرلمان اللبناني لبنان حزب الله قرية مجدل شمس الجولان السوري المحتل
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