بوتين يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة

موسكو - (د ب ا)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا يمكن أن تنشر أسلحة هجومية متوسطة وقصيرة المدى وتعزز من قدراتها البحرية في حال مضت الولايات المتحدة في خططها لنشر صواريخ أطول مدى في ألمانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بوتين قال خلال فعاليات في سان بطرسبرج بمناسبة يوم البحرية في روسيا " في حال نفذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، سوف نعتبر أنفسنا متحررين من توقف أحادي مفترض سابقا عن نشر أسلحة هجومية متوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك زيادة قدرات القوات الساحلية للبحرية".

وكانت واشنطن قد قالت هذا الشهر إنها سوف تبدأ في نشر أسلحة طويلة المدى بصورة دورية بما في ذلك صواريخ كروز توماهوك و "أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت" في ألمانيا ابتداء من عام 2026 من أجل الردع.

وأضاف بوتين أن هذه الأسلحة سوف تتمكن من الوصول للبنية التحتية الروسية الدفاعية المهمة خلال نحو 10 دقائق.