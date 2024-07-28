تشييع جثامين قتلى مجدل شمس في الجولان السوري

دمشق - (د ب أ)

شيع الآلاف من أبناء الجولان السوري ووفود من الداخل الفلسطيني اليوم الأحد قتلى بلدة مجدل شمس الذين ارتقوا في الملعب البلدي أمس السبت.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن "أهالي الجولان الذين تجمّعوا في ساحة سلطان باشا الأطرش لتشييع 12 شهيداً من شهداء المجزرة الإسرائيلية نددوا بالعمل الوحشي بحق أبنائهم والذي استهدف المدنيين العزل والأطفال الذين هم عماد المستقبل".

ووفق الوكالة ، "شيعت قرية عين قنية الشهيد الشاب ناظم فاخر صعب الذي كان موجوداً في الملعب لحظة انفجار الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلي".

وأعلن وجهاء وشخصيات أهلية أن "أبناء الجولان لن يقعوا في فخ مخطط الرواية الإسرائيلية الرامية لتبرير الاستمرار بالإجرام والمجازر وتوسيعها والتلطي خلف المدنيين لتحقيق ذلك"، مؤكدين أن "العدو الإسرائيلي ومنذ زمن بعيد يعمل على إشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوناتها".