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BBC

جنبلاط يثير تفاعلاً بتعليقه على حادث مجدل شمس

02:27 م الأحد 28 يوليه 2024

وليد جنبلاط

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وكالات

أثار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على حادث الهجوم على مجدل شمس.

وقال جنبلاط تعليقًا على الحادث: "استهداف المدنيين أمرٌ مرفوض ومدان، أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل، أو في جنوب لبنان، وتاريخ العدو الإسرائيلي وحاضره مليء بالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين دون هوادة، والدعوة الى الجميع في لبنان وفي فلسطين والجولان من أي انزلاق أو تحريضِ في سياق مشروع العدو التدميري، إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار".

وتسبب تعليقه في تفاعل العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى البعض أن جنبلاط لا يحيد أبداً عن إرث والده المتمسّك ببوصلته العربية، وأن موقفه المُحذِّر من إصطياد العدو في مياه الفتنة ضد المقاومة، هو خير دليل على ذلك.

واعتبر البعض أن موقفه يعبر عن قيمة وطنية، وأنه زعيمٌ في الموقف الوطني.

لبنان الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حادث مجدل شمس إسرائيل
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