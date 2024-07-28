جنبلاط يثير تفاعلاً بتعليقه على حادث مجدل شمس

وكالات

أثار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على حادث الهجوم على مجدل شمس.

وقال جنبلاط تعليقًا على الحادث: "استهداف المدنيين أمرٌ مرفوض ومدان، أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل، أو في جنوب لبنان، وتاريخ العدو الإسرائيلي وحاضره مليء بالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين دون هوادة، والدعوة الى الجميع في لبنان وفي فلسطين والجولان من أي انزلاق أو تحريضِ في سياق مشروع العدو التدميري، إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار".

وتسبب تعليقه في تفاعل العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى البعض أن جنبلاط لا يحيد أبداً عن إرث والده المتمسّك ببوصلته العربية، وأن موقفه المُحذِّر من إصطياد العدو في مياه الفتنة ضد المقاومة، هو خير دليل على ذلك.

جنبلاط الإطفائي…

الخبر هذا المساء:

" بيان من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يحذّر من الفتنة ومن إستغلال العدو الاسرائيلي للقصف الإجرامي على مجدل شمس في الجولان المحتل بالإستناد إلى التأكيد الرسمي الصادر عن حزب الله حول عدم علاقته بذلك القصف"…

قد يؤلمك جنبلاط أحياناً كثيرة في تقلُّب… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 27, 2024

واعتبر البعض أن موقفه يعبر عن قيمة وطنية، وأنه زعيمٌ في الموقف الوطني.