بعد هجوم مجدل شمس.. إسرائيل: سنمارس حقنا في الدفاع عن نفسنا

(وكالات)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستمارس حقها وواجبها في الدفاع عن النفس من خلال الرد على هجوم مجدل شمس الذي وقع السبت الماضي.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، في بيانها أن "مجزرة" مجدل شمس تشكل تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله اللبناني.

واتهمت الخارجية الإسرائيلية، إيران بتصنيع الصاروخ الذي استهدف الجولان المحتل، قائلة إن حزب الله وحده من يمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته.

من جانبه كان حزب الله قد نفى تورطه في هجوم مجدل شمس الذي استهدف الشمال الإسرائيلي، نافيًا الاتهامات الإسرائيلية الموجهة له.