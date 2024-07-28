وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: لا أفضل أن تكون هاريس هي رئيسة الولايات المتحدة القادمة

(وكالات)

ٌقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، اليوم الأحد، إنها لا تفضل أن تكون كاميلا هاريس هي رئيسة الولايات المتحدة القادمة.

وأوضحت ستروك، أن رأيها يأتي بعد تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بشأن إقامة دولة فلسطينية، والتي قالت إنها مؤسفة وتعبر عن افتقار كامل للفهم بشأن الأوضاع الجارية.

وخلال اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، طالبت هاريس بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال وقت قريب.

وأكدت هاريس، على ضرورة وضع حد للأعداد الكبيرة التي سقطت من المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددة على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يضمن للفلسطينيين الحرية والأمن والرخاء.