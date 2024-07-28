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بعد هجوم مجدل شمس.. إيران تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات "حمقاء" تجاه لبنان

11:15 ص الأحد 28 يوليه 2024

الخارجية الإيرانية

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(وكالات)

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، من اتخاذ إسرائيل لأي خطوة "حمقاء" على الجبهة الشمالية، قائلة إنها ستؤدي لتوسيع رقعة الأزمة والحرب بالمنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيانها، إن اتخاذ إسرائيل لأي "مغامرات جديدة"، تجاه لبنان بذريعة حادث مجدل شمس، سيكون له عواقب وخيمة.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمها في غزة.

وكان حزب الله اللبناني، قد نفى تورطه في هجوم مجدل شمس الذي استهدف الجولان المحتل شمالي إسرائيل، وأسفر عنه مقتل 11 إسرائيليًا.

الخارجية الإيرانية إسرائيل لبنان هجوم مجدل شمس
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