طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف أهدافا لحزب الله في لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة قصفت سلسلة من الأهداف، التابعة لحزب الله في لبنان الليلة الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت مستودعات أسلحة وبنية تحتية أخرى في بلدة "شبريحا" ومدينة "برج الشمالي"، بالقرب من مدينة "صور" وسهل البقاع وبلدات كفر كلا ورب الثلاثين والخيام وطير حرفا في جنوب لبنان، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 12 طفلا وشابا قتلوا عندما أصاب صاروخ أطلقته جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان ملعبا لكرة القدم في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري إن عدد القتلى ارتفع من 11 إلى 12، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتحدث هجاري في مؤتمر صحفي في موقع الهجوم، قائلاً إن هناك أدلة عسكرية واستخباراتية كافية تشير إلى أن الصاروخ أطلقه حزب الله.

وخاض حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة قتالا هو الأعنف منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

يشار إلى أن تصعيد القتال إلى حرب شاملة قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها للمنطقة، حيث من المحتمل أن توسع الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن هجماتها على إسرائيل وحليفها الأهم، الولايات المتحدة.