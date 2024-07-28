سيدفع الثمن.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل حزب الله مسؤولة هجوم مجدل شمس

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت اليوم الأحد أن حزب الله مسؤول عن الهجوم المميت ، الذي أسفر عن مقتل 12 طفلا، في بلدة "مجدل شمس" أمس السبت، وأن الجماعة المدعومة من إيران سوف تدفع الثمن.

وزار جالانت بلدة مجدل شمس الدرزية والتقى مع زعماء محليين وأبلغهم أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي والدولة بأسرها، يقفون معهم في تلك الساعة العصيبة ، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت "واي نت" اليوم الأحد.

وأضاف "إنه أمر مروع وفقدان هؤلاء الأطفال مؤلم للغاية".

وتابع "إنها مأساة ضخمة"

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 12 طفلا وشابا قتلوا عندما أصاب صاروخ أطلقته جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان ملعبا لكرة القدم في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل أمسس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري إن عدد القتلى ارتفع من 11 إلى 12، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتحدث هجاري في مؤتمر صحفي في موقع الهجوم، قائلاً إن هناك أدلة عسكرية واستخباراتية كافية تشير إلى أن الصاروخ أطلقه حزب الله.

وأوضح أن الصاروخ كان من طراز "فلق-1" الإيراني الصنع، مشيرا إلى أن هذا النوع يستخدم فقط من قبل الميليشيا المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا عبر الحدود، أصاب أحدها بلدة مجدل شمس الدرزية.

لكن حزب الله قال في بيان إنه لا علاقة له بالوفيات في مجدل شمس.

وخاض حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة قتالا هو الأعنف منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

يشار إلى أن تصعيد القتال إلى حرب شاملة قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها للمنطقة، حيث من المحتمل أن توسع الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن هجماتها على إسرائيل وحليفها الأهم، الولايات المتحدة.